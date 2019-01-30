روما- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 فريق يوفنتوس الايطالي وفريق اتالانتا في ربع نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وقال المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري إن اعتبار فريقه، خصم أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، المرشح الأوفر حظاً لتخطي هذا الدور يعد جنوناً.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وقال أليغري: المباراة التي سنلعبها في مدريد مباراة كرة قدم، ولا يمكن لأحد أن يقول إن يوفنتوس مرشح فوق العادة وأفضل فريق في البطولة.. هذا محض جنون.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وصرح المدرب الإيطالي: دوري الأبطال هدفنا مثل الدوري والكأس وكأس السوبر الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

واعتبر أليغري أن “فريقه الذي سيواجه أتلتيكو في 20 فبراير في مدريد و12 مارس المقبلين في تورينو يحتاج لأن يلعب جيداً، ويحالفه التوفيق ليتقدم في دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

ويرى المدرب من ناحية أخرى أن لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب هذا الموسم بحدة أكبر مما كان عليها الأمر في ذلك الماضي، حينما كان لاعباً في ريال مدريد الإسباني.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وقال أليغري: وفقاً لبيانات رياضية، فكريستيانو يقدم موسماً مثالياً.. يلعب بحدة أكبر مما كان عليه الأمر مع ريال مدريد.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وشارك كريستيانو هذا الموسم في كل مباريات يوفنتوس باستثناء مواجهة يانغ بويز التي كان موقوفاً فيها.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وكان البرتغالي احتياطياً في مباراتين فقط، الأولى أمام أتالانتا في الدوري والثانية ضد بولونيا في الكأس، فيما استبدل مرة واحدة فقط بعدما كان أساسياً وذلك في مواجهة فيورنتينا قبل 10 دقائق من النهاية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

وسجل البرتغال 15 هدفاً في الدوري الإيطالي وهدفاً وحيداً في دوري الأبطال مع الفريق الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بث مباشر في كأس ايطاليا

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في كأس ايطاليا

البطولة: كأس إيطاليا 2018/2019

المباراة: أتالانتا ضد يوفنتوس ربع النهائي

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2019 ميلادياً،24 جمادى الأولى 1440 هجرياً،21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

الملعب: استاد أتليتي آتزوري فابريزيو باسكوا

القنوات الناقلة للمباراة:

Rai 1

TRT Spor HD

TVP Sport HD

Sport TV 4

Sport Klub 2 Serbia

BT Sport 3 / HD