لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 فريقا تشيلسي الانجليزي وفريق بورنموث في الجولة 24 لبطولة الدوري الانجليزي على ملعب فيتنس فيرست.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأكد مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري أن ناديه رفض عرضاً من بايرن ميونخ، لضم الجناح كالوم هودسون-أودوي مؤكداً أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لن يغادر الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال وقت قريب.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هودسون-أودي تقدم بطلب انتقال إلى بايرن وقال ساري أمس الثلاثاء إنه لا يعرف إن كان اللاعب الشاب، الذي ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل سيوقع على عقد جديد مع النادي اللندني.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأبلغ ساري الصحافيين: ليس من السهل الحفاظ على اللاعبين الشبان.. إنه واحد من أفضل اللاعبين في هذا العمر ولا أعرف إن كان سعيداً.. أبلغني النادي في فترة الانتقالات الحالية بأنه سيبقى معنا بالتأكيد، وبنسبة كبيرة سيستمر في الموسم المقبل، وأعتقد أنه سيشكل مستقبل النادي والكرة الإنجليزية.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويريد هودسون-أودوي الانتقال إلى بايرن على أمل أن يوفر له النادي الألماني دقائق لعب أكثر، وقال ساري إنه “لا يضمن له هذا الأمر في تشيلسي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

وتابع مدرب تشيلسي: من المستحيل أن أعده بأن يلعب كل المباريات وهذا يعتمد على الظروف.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

كما كشفت تقارير إخبارية عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي المحترف بصفوف برشلونة، إيفان راكيتيتش، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن النادي اللندني مستعد للتعاقد مع راكيتيتش في يونيو المقبل، ولتقديم عرض مغري للحصول على خدماته.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

وأوضحت أنه على كل حال فإن “البلوز” سيواصلون فتح الباب أمام راكيتيتش، نظراً لحاجتهم لقائد بحجمه في الفريق، خاصة وأن عقده سينتهي كذلك مع برشلونة في 2021.

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: بورنموث ضد تشيلسي الأسبوع: 24

الملعب: فيتنس فيرست

الحكم: روجر إيست

المعلق : محمد الكواليني

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة:

بي إن سبورت 1