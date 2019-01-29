التعادل يحسم قمة الجولة الـ”17″

الوئام-جدة-عبد العزيز السديري

انتهت قمة مواجهات الجولة السابعة عشر،والتي جمعت فريق الاتحاد

بضيفه الشبابي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بالتعادل

السلبي.

وطغى طابع التحفظ من قبل الفريقين على أغلب مجريات اللقاء، حيث لم

يشهد اللقاء فرصاً كثيرة من قبلالفريقين اللذان لم يقدما مايشفع لهم

من أجل الحصول على نقاط اللقاء.

وشهد اللقاء ظهوراً مميزاً من قبل جماهير العميد والتي تميزت في إظهار

المدرج بطريقة مميزة عن طريقالتيفو والأعلام.

حيث ثبت الشباب أقدامه في المركز الثالث مبتعداً عن أقرب منافسيه بثلاث نقاط، كما استمر الاتحاد فيالمركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن

الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر.