شاب “الشرقية” أنقذ فتاة أمريكية وسائحا إسبانيا

الوئام - متابعات

أنقذ شاب من المنطقة الشرقية فتاة أمريكية وسائحا إسبانيا ومواطنا، بعدما انقلبت سيارتهم في صحراء الربع الخالي وضلوا طريقهم ولم يستطيعوا العودة.

وخرج الثلاثة من الظهران واتجهوا إلى الربع الخالي، كل منهم في سيارته، لكن حدث ما لم يكن في حسبانهم، حيث انقلبت سيارة الفتاة الأمريكية أكثر من مرة، وعلقت السيارتان الأخريان في الرمال.

وقال الشاب، الذي أنقذ الأشخاص الثلاثة، إنه تلقى اتصالا من المواطن المرافق للسائحين (الإسباني والأمريكية)، يطلب مساعدته بعد انقلاب سيارة الفتاة بسبب وعورة التضاريس، ولعدم معرفتهم طريق الخروج من الصحراء.

وأضاف أنه تحرك مع عددٍ من الأشخاص إلى صحراء الربع الخالي واستغرق 23 ساعة حتى تمكّن من الوصول إليهم، فقام ومن معه بإسعاف الأمريكية المصابة وإصلاح سيارتها ونقلهم لمنطقة مأهولة وهم في كامل صحتهم.