واشنطن تعلن عن اجتماع لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش

الوئام - متابعات

أعلنت واشنطن، الثلاثاء، عن اجتماع لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش يوم 6 فبراير المقبل في العاصمة الأمريكية.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا إلى 4 أشهر.

تطرق ترامب إلى القرار في أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق، وتحدثه بشكل سري هناك مع قائد العملية العسكرية ضد “داعش”، الجنرال بول لاكاميرا، ووعده بتوفير عدة أشهر للعسكريين الأمريكيين لتنفيذ الانسحاب من سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن سحب قوات بلاده من سوريا يجري بوتيرة منخفضة، مشيداً بدوره الشخصي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس: “سوريا كانت تشهد فوضى مع انتشار داعش في أراضيها عندما توليت مقاليد الحكم، ولو فعل أحد ما فعلته في سوريا لحصل على لقب البطل القومي”.

وشدد ترامب على أن قراره القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا جاء تنفيذا للوعود التي قدمها أثناء حملته الانتخابية، منتقدا ما وصفه بالأخبار المزيفة في وسائل الإعلام، وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من أراضي سوريا.