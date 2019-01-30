مديرة CIA: إيران تعتزم تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي للضغط على الأوروبيين

الوئام - متابعات

قالت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) جينا هاسبل الثلاثاء، إن أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم الاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوروبيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق.

وأضافت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ “في الوقت الحاضر هم (الايرانيون) ملتزمون” الاتفاق الذي أبرمته إيران مع أطراف دوليين.

وأشارت إلى أن الإيرانيين “لديهم بعض الاستعدادات التي من شأنها أن تزيد من قدرتهم على التراجع في حال اتخاذهم هذا القرار”.

وأضافت “ولكننا نراهم يتناقشون في ما بينهم بعد أن أخفقوا في الحصول على المزايا الاقتصادية التي كانوا يأملون في جنيها من الاتفاق”.

وفي الثامن من مايو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أنه لا يخدم المصالح الأميركية.

ومنذ ذلك الوقت أعادت واشنطن فرض العقوبات الصارمة على إيران والتي رفعتها بعد التوصل إلى الاتفاق.