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قصة الفتاة السعودية التي ترفع علم المملكة أعلى القمم بالعالم

قصة الفتاة السعودية التي ترفع علم المملكة أعلى القمم بالعالم
weam.co/570534
الوئام - متابعات

قررت السعودية منى شهاب التحلي بروح المغامرة وتقديم يد العون لمن يحتاج إليها. ومنذ عام 2012، قطعت شهاب وعداً، وهو: “كل قمة جبلية ستكون مكرسة لقضية ما”.

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