وزير الإعلام اليمني يحمل الأمم المتحدة مسؤولية فشل انتقال فريقها لمطاحن الحديدة

الوئام - متابعات

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، الأمم المتحدة مسؤولية فشل انتقال فريقها في محافظة الحديدة إلى مطاحن البحر الأحمر، وتوضيح حقائق استهداف فريق الحكومة بالنيران.

وذكر الإرياني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحبط من جديد اتفاقا برعاية ⁧‫الأمم المتحدة‬⁩ لتوزيع القمح المخزن في شركة مطاحن البحر الأحمر، مضيفا أن “الأمم المتحدة مطالبة بتوضيح الحقائق للرأي العام وسرعة الكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم”.

وأضاف أن الحوثيين منعوا الفريق الأممي من الانتقال إلى الشركة الواقعة شرق مدينة الحديدة، التي تضم آلاف الأطنان من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي.

وأوضح أن المليشيا استهدفت بالرصاص اللجنة والفريق الهندسي التابع للجيش والمقاومة اليمنية، وذلك بعد رفضها نزع الألغام والعبوات الناسفة وفتح الطريق بين “دوار المطاحن” و”الكيلو 16″ لتسيير قافلة غذائية.

وبحسب الإرياني فإن ذلك تم تنفيذا لاتفاق الحديدة وبناء على تنسيق مسبق من قبل ضباط الارتباط في اللجنة الحكومية والفريق الهندسي بمسح وتصفية شبكات الألغام على طول الطريق الواقع تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة، وصولا إلى خطوط التماس بالكيلو 16، قبيل أن ينجوا جميعا من موت محقق بعد تعرضهم للاستهداف بالنيران.