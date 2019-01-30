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مصحوبة برياح نشطة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض والشرقية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الرياض والشرقية
weam.co/570550
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشماليةوحائل و القصيم والشرقية فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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