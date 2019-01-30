تفاصيل الوظائف الشاغرة في رئاسة شؤون الحرمين

مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف شاغرة بالمراتب ( 6 ، 8 ، 10 ،11، 12 ، 13 ).

وطالبت جميع من يرغب في شغل هذه الوظائف عن طريق نقل الخدمات أو النقل بالترقية من جهات حكومية مراسلة الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة مع إرفاق السيرة الذاتية وبيان الخدمات شريطة توفر المؤهل العلمي – الجامعي – والخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة علماً بأن أخر موعد لتقديم الطلبات هو من 13 / 6 / 1440 هـ .

ومن الوظائف المعلنة :

1- مدير عام الدراسات والمشاريع – (مكة المكرمة) (المرتبة 13).

2- مدير معهد المسجد الحرام – (مكة المكرمة) (المرتبة 12).

3- مدير عام الميزانية – (مكة المكرمة) (المرتبة 12).

4- أمين مكتبة مشرف – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

5- مدرس (مكة المكرمة) – (المرتبة 11) .

6- مدرس (مكة المكرمة) – (المرتبة 11).

7- مدير إدارة المشتريات – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

8- مصمم نظم أول – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

9- رئيس أمانة الصندوق – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

10- أخصائي مكتبات – (مكة المكرمة) (المرتبة 11).

11- مفتش إداري – (المدينة المنورة) (المرتبة 10).

12- أمين مستودع – (مكة المكرمة) (المرتبة 10).

13- رئيس أمانة صندوق – (المدينة المنورة) (المرتبة 10).

14- طبيب – (مكة المكرمة) (المرتبة 8).

15- خطاط – (مكة المكرمة) (المرتبة 6).

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط أدناه:

https://eservice.gph.gov.sa/Visit/Home.aspx