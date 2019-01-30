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تعيين نائباً لكل لجنة

لجنة جديدة للشرق الأوسط والإرهاب الدولي في النواب الأميركي

لجنة جديدة للشرق الأوسط والإرهاب الدولي في النواب الأميركي
weam.co/570574
واشنطن- الوئام:

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، تشكيل اللجان الفرعية التابعة لها، وبينها اللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل في بيان اليوم: إن الأعضاء الديموقراطيين، أصحاب الأغلبية في المجلس، اختاروا النائب من ولاية تكساس خواكين كاسترو نائبًا لإنجل، بالإضافة إلى اختيار أعضاء اللجان الفرعية ورؤسائها.

وأشار إلى أن النائب من ولاية كاليفورنيا تيد دويتش سيترأس اللجنة الفرعية المنوطة بشؤون الشرق الأوسط ، موضحًا أن اللجنة ستتضمن الأعضاء جيرالد كونولي من ولاية بوسطن، ديفيد سيسيليني من ولاية رود آيلاند،تيد ليو (كاليفورنيا)، كولين أولريد (تكساس)، توم مالينوفسكي (نيويورك)، ديفيد ترون (ماريلاند)، براد شيرمان (كاليفورنيا)، بيل كيتينغ (ماساتشوستس) ، وخوان فارغاس(كاليفورنيا).

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