تفاصيل الوظائف في المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض

الرياض- الوئام:

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض عن وظائف شاغرة مع توفر الخبرة في المدن التالية المدينة المنورة – القصيم – الأحساء لحملة الدبلوم فما فوق.

وقال أن الوظائف المتاحة لديه بمسميات:

مدير فرع المركز الوطني للنخيل والتمور بالمدينة المنورة.

مستشار قانوني.

مسؤول مشاريع.

مراجع داخلي.

أخصائي جودة – المدينة المنورة.

أخصائي جودة – الأحساء.

أخصائي الخدمات اللوجستية.

أخصائي عقود ومشتريات.

أخصائي تسويق – القصيم.

سكرتير مدير فرع منطقة الأحساء.

سكرتير مدير فرع منطقة المدينة المنورة.

سكرتير مدير فرع منطقة القصيم.

وللاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : http://www.ncpd.org.sa/ar/recruitments .