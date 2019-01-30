تفاصيل الوظائف في المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض عن وظائف شاغرة مع توفر الخبرة في المدن التالية المدينة المنورة – القصيم – الأحساء لحملة الدبلوم فما فوق.
وقال أن الوظائف المتاحة لديه بمسميات:
مدير فرع المركز الوطني للنخيل والتمور بالمدينة المنورة.
مستشار قانوني.
مسؤول مشاريع.
مراجع داخلي.
أخصائي جودة – المدينة المنورة.
أخصائي جودة – الأحساء.
أخصائي الخدمات اللوجستية.
أخصائي عقود ومشتريات.
أخصائي تسويق – القصيم.
سكرتير مدير فرع منطقة الأحساء.
سكرتير مدير فرع منطقة المدينة المنورة.
سكرتير مدير فرع منطقة القصيم.
وللاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : http://www.ncpd.org.sa/ar/recruitments .