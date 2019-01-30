التعليقات: 0

لحملة الدبلوم فما فوق

تفاصيل الوظائف في المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض

تفاصيل الوظائف في المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض
weam.co/570575
الرياض- الوئام:

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض عن وظائف شاغرة مع توفر الخبرة في المدن التالية المدينة المنورة – القصيم – الأحساء لحملة الدبلوم فما فوق.

وقال أن الوظائف المتاحة لديه بمسميات:

مدير فرع المركز الوطني للنخيل والتمور بالمدينة المنورة.
مستشار قانوني.

مسؤول مشاريع.

مراجع داخلي.

أخصائي جودة – المدينة المنورة.

أخصائي جودة – الأحساء.

أخصائي الخدمات اللوجستية.

أخصائي عقود ومشتريات.

أخصائي تسويق – القصيم.

سكرتير مدير فرع منطقة الأحساء.

سكرتير مدير فرع منطقة المدينة المنورة.

سكرتير مدير فرع منطقة القصيم.

وللاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : http://www.ncpd.org.sa/ar/recruitments .

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

تفاصيل الوظائف الشاغرة في رئاسة شؤون الحرمين

تفاصيل الوظائف الشاغرة في رئاسة شؤون الحرمين

القوات البرية تدعو المواطنين والمواطنات لمراجعة الخدمة المدنية

القوات البرية تدعو المواطنين والمواطنات لمراجعة الخدمة المدنية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الحج والعمرة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الحج والعمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>