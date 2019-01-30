العين الإماراتي يعلن رحيل «زوران» والهلال السعودي محطته القادمة

الرياض- الوئام:

أعلن المدرب الكرواتي زوران ماميتش رحيله بشكل رسمي عن صفوف نادي العين الإماراتي، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على تويتر أمس الثلاثاء.

وقال زوران في رسالته: بعد عامين رائعين مع العين، كتبنا أنا واللاعبين خلالهما التاريخ، حان الوقت لأن نسير في طريقين مختلفين، الفوز بالثنائية لأول مرة مع العين كان إنجازاً رائعاً سأتذكره دائماً، ناهيك عن كأس العالم للأندية، والانتصارات التاريخية التي حققناها في طريقنا إلى النهائي أمام ريال مدريد.

وقامت إدارة نادي العين بدورها بتكليف الجهاز الفني الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد المدرب زوران ماميتش بالتراضي.

وأضاف زوران أيضاً: ذكريات رائعة صنعناها مع بعضنا البعض، كتبنا التاريخ، أتوجه بالشكر إلى اللاعبين، وكل المتواجدين في النادي، وشكر خاص إلى الأمة العيناوية لتشجيعهم المتواصل، لولاكم لما كان هذا ممكناً.

وكانت تقارير سعودية أكدت في وقات سابق أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش سيسافر إلى الرياض قريباً، من أجل تولي دفة الأمور الفنية في نادي الهلال بديلاً للبرتغالي خورخي جيسوس، بعد الاتفاق معه بصفة نهائية.

وتابع المدرب الكرواتي: كما أتوجه بالشكر إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ورئيس النادي وعضو النادي عبيد حمد، على دعمهم غير المشروط.

واختتم زوران رسالته قائلاً: الآن نفترق، لكنني أشعر أن كل شيء ممكن في المستقبل، شكراً وأتمنى التوفيق للجميع.