البحرين: تصريحات إيران تعكس طبيعتها العدوانية

المنامة- الوئام:

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن التهجم الأخير للمتحدث باسم وزارة خارجية إيران على القضاء المستقل في البحرين يعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام الإيراني.

وأضافت الخارجية البحرينية في بيان، أن تصريحات المسؤول الإيراني، تعكس نهج نظام بلاده في التعدي على مبادئ العلاقات الدولية، وحسن الجوار، وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة.

وأضاف البيان، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن مثل هذه التصريحات، تهدف إلى الالتفاف على معاناة الشعب الإيراني والناجمة عن ممارسات النظام في إيران، وإعلائه دعم الإرهاب، وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر، ويمارس ضده كل وسائل الإرهاب، والقمع، والتخويف، ويتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل النظام في إيران.

وشددت الخارجية البحرينية على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، يستوجب تحركاً فاعلاً وتصدياً حازماً من قبل المجتمع الدولي وإجبار النظام الإيراني على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وسيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.