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وأؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

مادورو: العقوبات الأمريكية على فنزويلا غير شرعية.. وترامب أصدر أمرا باغتيالي

مادورو: العقوبات الأمريكية على فنزويلا غير شرعية.. وترامب أصدر أمرا باغتيالي
weam.co/570583
الوئام - وكالات

شدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، على أن العقوبات الأمريكية على بلاده “غير شرعية”، وقال إنه يستطيع إثبات ذلك.

وأضاف مادورو أنه يبذل كل الجهود من أجل استقرار اقتصاد البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الجيش الفنزويلي أظهر ولائه للسلطة الشرعية للبلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي: “أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة البوليفارية درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا”.

وكشف مادورو عن أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى أمرا لحكومة و”مافيا” كولومبيا لاغتياله، موردا: “دون شك دونالد ترامب أعطى أمرا لاغتالي، وأمر حكومة كولومبيا والمافيا هناك لتقتلني، وفي حال حصل ذلك يوما ما فان ترامب ورئيس كولومبيا.. سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي”.

وخلال تصريحاته التي وردت اليوم، أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وكانت المحكمة العليا الفنزويلية قضت أمس، بتجميد أرصدة رئيس الجمعية الوطنية المعارض خوان غايدو، وقررت منعه من مغادرة البلاد.

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