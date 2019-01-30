تعامل ناجح لإنهاء معاناة مريض سمنة مفرطة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

ساهم بفضل الله إنشاء وحدة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في خسارة رجل يعاني سمنه مفرطة 18 كيلو خلال أقل من أسبوعين من دخوله للمستشفى وهو يعاني كثير من الأمراض المزمنة التي تسببت في زيادة معاناته ومعاناة ذويه من تدهور حالته الصحية.

وأوضحت صحة الطائف أنه تم إستقبال الحالة وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل وصوله وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة بوحدة السمنة مشيرة إلى أن وحدة السمنة ومنذ افتتاحها منذ ما يقارب العامين نجحت في إجراء ما يزيد عن 270 عملية جراحية ما بين تكميم وتحويل مسار كما راجع عيادة البدانة أكثر من 3000 مراجع ومراجع إضافة إلى حصول الوحدة على الإعتراف والإعتماد من المراكز المتخصصة بوزارة الصحة كوحدة سمنه.

وأضافت أن المريض أدخل للمستشفى وهو يعاني من سمنه مفرطة حيث بلغ وزنه 240 كيلو غرام وكتلة جسمه بلغت 83 سم كأعلى وزن يسجل المريض يعاني من السمنة.

وقد تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية والتحاليل المخبرية أن المريض يعاني من السمنة المفرطة وداء السكري والضغط وكسل بالغدة الدرقية وصعوبة بالتنفس الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة طبية تضم مختلف التخصصات لوضع الخطة العلاجية ومتابعة الحالة.