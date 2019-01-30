الوئام - متابعات

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، اليوم، مع نظيره واتفورد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج .

مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث في الدوري الإنجليزي

ويطمح توتنهام، صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة من أجل إرضاء الجماهير الساخطة على أداء الفريق بعد خروجه في كأس الدوري وكأس الإتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث في الدوري الإنجليزي

لا سيما بعد خيبة الأمل التي حققها فريق السبيرز في اللقاء الأخير، والإقصاء من جانب نادي كريستال بالاس، يأمل الفريق في إستعادة عافيته من جديد، والاستمرار في الإنتصارات بالدوري.

مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث في الدوري الإنجليزي

ويحتاج توتنهام لتجنب التعادل في هذا اللقاء من أجل أن يتساوى مع بولتون صاحب أطول سلسلة بلا تعادلات في البريميرليج (28 مباراة متتالية بين مارس وديسمبر 2011).

مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث في الدوري الإنجليزي

بينما يتمسك واتفورد، الذي يحتل المركزالتاسع برصيد 33 نقطة، بآماله في حجز أحد المقاعد المؤهلة أوروبيًا في الموسم القادم، وفي الوقت ذاته، الصعود مركزين بترتيب الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد بث في الدوري الإنجليزي

المباراة: توتنهام هوتسبير ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد ويمبلي

التوقيت: اليوم الموافق 30-1-2019 في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة 7:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

beIN SPORTS 5 HD