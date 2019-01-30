تكريم رجال أمن كشفوا غموض عددٍ من القضايا الجنائية بالرياض

الرياض- الوئام:

بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء / فهد بن زيد المطيري عدداً من الضباط والافراد من منسوبي إدارة التحريات والبحث الجنائي، وذلك لقاء ما قدموه من جهود مميزه مؤخراً في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية.

وقد نقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الامن العام وشكره وتقديره مؤكداً بأن توجيهات معاليه تحث الجميع في المنظومة الأمنية لبذل مزيد من الجد والاجتهاد في مكافحة الجريمة ومنه انتشارها.

وثمن لمدير الأمن العام ما يحظى به منسوبي شرطة منطقة الرياض من دعم وتشجيع وأن تلك النتائج الإيجابية تأتي بعد توفيق الله ثم بمتابعة معاليه وحرصه واهتمامه للرقي بكفاءة الأجهزة الأمنية بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول لحفظ لأمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.