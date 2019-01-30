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سلمها وزير العدل الآذري

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
weam.co/570618
الوئام - واس

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

كما حضر من الجانب الأذربيجاني، معالي رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

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