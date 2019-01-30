وزير الخارجية العراقي من موسكو: نبحث التعاون الأمني للقضاء على “داعش”

موسكو - الوئام:

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إنه بحث التعاون الأمني مع روسيا، في مجال القضاء على “داعش” والإرهاب.

وأضاف الحكيم، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، “أكدنا لروسيا أننا لن ندخل في أي محور ضد إيران”.

وشدد الوزير العراقي على أن التعاون العسكري والأمني مع روسيا يضمن هزيمة داعش في سوريا والعراق.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيجي لافروف أن بلاده ستساعد العراق في تطوير قدراته العسكرية، منوها بضرورة ضمان الأمن على الحدود السورية العراقية بعد الانسحاب الأميركي.

وقال لافروف: “نتوقع ألا يكون لواشنطن أهداف أخرى من وجودها في العراق” مضيفا أن: “الوجود الأميركي في العراق يجب أن يتم بتنسيق مع بغداد و من دون أهداف مخفية”.