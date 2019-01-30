بالصور.. ديجينك يستعد للدفاع عن الهلال

الوئام - متابعات

وصل الأسترالي ميلوش ديجينك إلى الرياض، تمهيدا للالتحاق بتدريبات الهلال، الذي تعاقد معه منتصف الشهر الجاري قادما من نادي النجم الأحمر الصربي.

ونشر حساب الهلال عبر “تويتر” صور اللاعب الأسترالي الدولي، الذي تعاقد معه الأزرق لمدة 3 مواسم ونصف، لينضم إلى قائمة من اللاعبين الأجانب الموجودين في صفوف الفريق.

ويحتل الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان بعد مرور7 مرحلة وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي النصر، كما تأهل الى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث سيواجه الاتفاق، وتنتظره مباراتين هامتين أمام الاتحاد السكندري الشهر المقبل في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.