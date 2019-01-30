إيران تصاب بـ”رهاب الحيوانات الأليفة” وتحظر التجول برفقة الكلاب

الوئام - وكالات

أطلقت السلطات الإيرانية، حملة رسمية، تحظر على المواطنين التجول برفقة الكلاب في الأماكن العامة، بهدف إثنائهم عن اقتناء الكلاب نهائيا.

وصرح حسين رحيمي، قائد شرطة طهران: “تسلمنا موافقة من مكتب المدعي العام في طهران، وسنتخذ الإجراءات، ضد الأشخاص الذين يصطحبون الكلاب في الأماكن العامة والمتنزهات”.

وأوضح رحيمي بأن الحظر فرض لأن الكلاب تسبب “الخوف والقلق” لدى البعض”، حسبما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن قيادة السيارة برفقة الكلاب “محظورة أيضا”، وتابع: “يحظر قيادة السيارة برفقة الكلاب، وإذا لوحظ ذلك، ستتخذ الشرطة إجراءات قوية، ضد مالكي السيارات محل الشكوى”.

وحظرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، على وسائل الإعلام، نشر أي إعلانات عن الحيوانات الأليفة، أو المنتجات المرتبطة بها، وذلك منذ عام 2010.

وجاهد برلمانیون في إیران بين عامي 2010 و2014، من أجل تحويل الحظر إلى قانون، وقدموا عددًا من المقترحات القانونية لمعاقبة التجول مع الکلاب، إلا أنها لم تنته إلى نتائج.

بينما يظهر “رهاب الحيوانات الأليفة” لدى المسؤولين الإيرانيين واضحا، خلال السنوات العشر الماضية، منذ تهديدات الشرطة الإيرانية بمواجهة ظاهرة التجول مع الكلاب في الشوارع والأماكن العامة، وكذلك التصريحات المتعاقبة لمسؤولين من القضاء ومؤسسات الدولة في طهران.