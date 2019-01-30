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هناء المشرقي تحصد المركز الأول في مسابقة “شاعر مصر”

هناء المشرقي تحصد المركز الأول في مسابقة “شاعر مصر”
weam.co/570668
القاهرة - الوئام:

توجت الشاعرة والكاتبة هناء المشرقي، اليوم الأربعاء، بالمركز الأول في مسابقة “شاعر مصر”، التي ينظمها “الاتحاد العالمي للشعراء”، عن ديوانها “جوامع الألم”.

من جانبها، قدمت الشاعرة شكرها للقائمين على المسابقة، مشيرة إلى أن الديوان موجود بجناح أخبار اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن المشرقي توجت من قبل بالعديد من الجوائز الأدبية العربية، كان أهمها جائزة الشاعر السفيرعبد الله القرشي من المملكة العربية السعودية، والتي كانت انطلاقتها الأولى نحو التتويج العربي، وجائزة لجنة الشعر من المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وجائزة الشارقة للإبداع العربي، التي تقيمها دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة في دولة الإمارات، وصدر لها ديوان شعر بعنوان “يوسفية في جب الهوى”، ولها دواوين تحت الطبع.

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