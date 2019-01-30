الجمارك السعودية تعتمد شركة صدارة كمشغل اقتصادي

واس- الوئام:

اعتمدت الهيئة العامة للجمارك، شركة صدارة للكيميائيات “صدارة” كمشغل اقتصادي معتمد، ضمن برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” العالمي الذي تم تطويره وفقًا لإطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة وتيسير حركة الواردات والصادرات وسلاسل الإمداد الخاصة بالمنشآت التجارية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للجمارك، أمس الأول، بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة صدارة الدكتور فيصل بن محمد الفقير، شهادة الاعتماد، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وذلك في مقر مصلحة الجمارك في الرياض.

وأوضح “الفقير”، أن اعتماد انضمام صدارة لبرنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” يعد بمثابة شهادة على جودة إدارة عمليات سلسلة الإمداد في الشركة وموثوقيتها وسلامتها، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركة على العمل بمستوى عالٍ من الاحترافية مع ضمان الموثوقية في عملية تصنيع كامل مجموعتنا من المواد البلاستيكية والكيميائية ذات القيمة المضافة وتقديمها إلى عملائنا أينما كانوا.

وأفاد بأن اعتماد انضمام الشركة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يساعد في تسريع حركة وارداتها وصادراتها والحد من عمليات التفتيش الجمركي وتقليل فترات فسح البضائع وكذلك تخفيض الرسوم الإدارية إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى، مبينًا أن الحصول على هذه الاعتماد، جاء نتيجة استيفاء لعدد من المعايير المكثفة في عدة مجالات محددة منها تأكيد امتثال صدارة للقوانين والاجراءات ذات العلاقة ووجود نظام موثوق لإدارة السجلات التجارية والجدوى المالية وتمتع الشركة بسجل إيجابي من التعاون وقدر عالٍ من المستوى الأمني.

ويسعى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي هو أحد مكونات اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة لسنة 2017، إلى بناء شراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية لتعزيز أمن سلسلة الإمداد العالمية تزامنًا مع تقديم الكثير من المزايا لتيسير التجارة.

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد معيارًا عالميًا وجزءًا من إطار معايير تأمين التجارة العالمية وتيسيرها بمنظمة الجمارك العالمية، ودخل مؤخرًا حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وتعمل المملكة على الحصول على الاعتراف المتبادل بهذا البرنامج مع الدول الأخرى.