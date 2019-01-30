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قطنان ونيو و64 يسيطرون على مراكز أشواط سباقات اليوم السادس بمهرجان الصقور

قطنان ونيو و64 يسيطرون على مراكز أشواط سباقات اليوم السادس بمهرجان الصقور
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واس- الوئام:

سيطر “قطنان” و”نيو” و “T 11″ و”63” على المراكز الأولى في أشواط سباقات اليوم السادس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى المقام حاليًا في ملهم شمال الرياض، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، وشهدت السباقات منافسة قوية ونتائج لافتة في مسابقات ملواح سعودي (قرموشة فرخ) و(جير تبع قرناس) و(قرموشة قرناس).

 

وجاءت نتائج الشوط الأول من سعودي ملواح “فئة (قرموشه فرخ):

– المركز الأول: قطنان لصاحبة برغش محمد المنصوري مسجلاً مدة 17.962 ثانية.

– المركز الثاني: مزاج لصاحبه محمد عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 17.964 ثانية.

– المركز الثالث: لبوة لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري مسجلاً مدة 18.010 ثانية.

و جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة سعودي ملواح ” جير تبع قرناس ” على النحو التالي:

– المركز الأول: نيو لصاحبه مبارك إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.385 ثانية.

– المركز الثاني: خطاف لصاحبه فهد عيسى الدوسري مسجلاً مدة 18.647 ثانية.

– المركز الثالث: أمالا لصاحبه معاذ عبدالله أبابطين مسجلاً مدة 19.198 ثانية.

 

ونتائج الشوط الثاني من مسابقة سعودي ملواح “جير تبع قرناس” جاءت كالتالي:

– المركز الأول: T 11 لصاحبه برغش محمد المنصوري مسجلاً مدة17.482 ثانية.

– المركز الثاني: عناد لصاحبه خالد مسلى القحطاني مسجلاً مدة 18.137 ثانية.

– المركز الثالث: غنام لصاحبه رائد بخيت السلمي مسجلاً مدة 18.564 ثانية.

 

والشوط الأول سعودي ملواح ملواح “قرموشه قرناس” فكانت نتائج الشوط وفق الآتي:

– المركز الأول: 63 لصاحبه خالد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.040 ثانية.

– المركز الثاني: HL لصاحبه خالد إبراهيم البوعينينمسجلاً مدة 17.125 ثانية.

– المركز الثالث: سارة لصاحبه سعد إبراهيم البوعينين مسجلاً مدة 17.658 ثانية.

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