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شرطة جنوب إفريقيا تضبط مهربي قرون وحيد القرن كانوا في طريقهم إلى فيتنام

شرطة جنوب إفريقيا تضبط مهربي قرون وحيد القرن كانوا في طريقهم إلى فيتنام
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وكالات- الوئام

ذكرت الشرطة في جنوب إفريقيا، أنه تم إلقاء القبض على شخصين في مطار جوهانسبرج، الأسبوع الجاري، وكان بحوزتهما قرون وحيد القرن تقدر بـ150 ألف دولار وسيمثلان أمام المحكمة، اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كاتليجو موجالى، لوكالة الأنباء الألمانية: “سوف يمثلان اليوم”، مضيفة أنه ألقي القبض عليهما في مطار أور تامبو الدولي، مساء الإثنين.

وبحسب بيان الشرطة، كان بحوزتهما عشر قطع من القرون يقدر كل منهما بمليوني راند جنوب إفريقي “147 ألف دولار”، وكانا يستعدان للتوجه جوا إلى فيتنام.

يذكر أن الإتجار في قرون وحيد القرن محظورة منذ عقود ولكن نتيجة للطلب عليها في آسيا، حيث يعتقد أنها مثيرة للشهوة الجنسية، تباع مقابل عشرات الآلاف من اليوروهات لكل كيلوجرام في السوق السوداء.

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