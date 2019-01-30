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في طبرجل

“البيئة” تضبط مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية

“البيئة” تضبط مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية
weam.co/570692
متابعات - الوئام:

نفذ مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طبرجل، حملة تفتيشية على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، للتأكد من سلامة المبيدات ومدى التزامها بالاشتراطات المنظمة لأنشطة بيع المبيدات، وتم خلال الجولة ضبط كمية من المبيدات منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبد الله الأحمري، أن ما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب التابعة له بالمحافظات، من جولات تفتيشية ومتابعة للأنشطة التجارية التي تخضع لرقابة الوزارة ومتابعتها، ما هو إلا امتداد لما تقوم به “البيئة” من جهود حثيثة للحرص على أمن المنتجات الزراعية وخلوها من المبيدات المحظورة، والمحافظة على صحة المواطن وسلامته.
وأكد الأحمري على استمرار الجولات الرقابية على جميع مراكز البيع والتوزيع، وتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته، مثمناً الجهود التي تقوم بها الفرق المختصة على مستوى المنطقة، من حماية للمستهلك، ودعم المستثمر وتوجيهه على حد سواء، بما يكفل حقوق الجميع.

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