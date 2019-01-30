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التحالف: الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة من دون طيار معادية

التحالف: الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة من دون طيار معادية
صاروخ باليستي - أرشيفية
weam.co/570713
الوئام- متابعات

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وذكر أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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