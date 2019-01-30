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هطول أمطار على جدة والدمام

هطول أمطار على جدة والدمام
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واس- الوئام:

هطلت، اليوم الأربعاء، أمطار متفرقة على محافظة جدة, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مدينة الدمام وضواحيها.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيهات متقدمة، اليوم الأربعاء، بتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة، الكامل، ثول، رابغ، الجموم، خليص، ذهبان، رهاط، مدركة، وأيضا على المنطقة الشرقية وتشمل الدمام، الظهران، الأحساء، خريص، بقيق، على أن تستمر الحالة المطرية حتى الثانية صباح غد الخميس.

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