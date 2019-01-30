اجتماع سداسي بالأردن لبحث عودة سوريا للجامعة العربية

الوئام - متابعات

يحتضن الأردن، الخميس، اجتماعا سداسيا عربيا لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما يبحث سبل وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.

ووصل وزراء خارجية 5 دول عربية، الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لعقد اجتماع في قصر المؤتمرات على شاطئ البحر الميت في الأردن، لبحث القضايا الإقليمية وأبرزها ملفا سوريا والتدخل الإيراني في شؤون دول الجوار.

ويشارك في الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير خارجية الكويت، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إضافة إلى أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، وذلك للتشاور حول الملف السوري وإيجاد حلول لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

ولدى وصولهم إلى عّمان توجه وزراء خارجية الدول العربية الخمس إلى الديوان الملكي لمقابلة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة: “إن الوزراء سيبحثون العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وسيتبادلون وجهات النظر حول سبل التعامل معها بما يحقق الهدف المشترك في حل أزمات المنطقة، ويخدم المصالح والقضايا العربية.