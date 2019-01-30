ترامب يتحدى مادورو وحلفاءه بتهنئة رئيس المعارضة الفنزويلية بـ”الرئاسة”

الوئام - متابعات

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في اتصال هاتفي، التهنئة للمعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة بدعم من الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن ترامب وجوايدو “توافقا على البقاء في تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائية بينهما”.

وترامب هو أول رئيس يعترف بخوان جوايدو، المعارض الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكرر ترامب خلال الاتصال دعمه لـ”معركة فنزويلا من أجل الديمقراطية”، فيما أشار بيان البيت الأبيض إلى “الديكتاتور السابق مادورو”، في تحدٍ واضح لمساعي روسيا والحلفاء لدعم مادورو في الرئاسة.

وكتب جوايدو على تويتر: “أشكر لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اتصاله”، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي كرر دعمه الراسخ لـ”العمل الديمقراطي” القائم.