الجيش السوداني: نتمسك بقيادتنا لتفويت الفرصة على العملاء

الوئام - متابعات

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تمسكه والتفافه حول القيادة من أجل تفويت الفرصة على من وصفهم بالعملاء والمتربصين بأمن بلادهم، مشددا على أنه “لن يسلم البلاد لشذاذ الآفاق وعملاء المنظمات المشبوهة”.

وأكد الجيش السوداني، في بيان، جاهزيته للتصدي لكل أشكال التآمر والمحاولات التي تستهدف الأمن الوطني وسلامة السودانيين وصيانة أرواحهم وحماية ممتلكاتهم.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، خلال لقاء تنويري للضباط برتبتي العميد والعقيد، إن “القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية”.

وأشار إلى أن “البعض سعى لاستفزاز القوات المسلحة وسوقها نحو سلوك غير منطقي ولا يليق بمكانتها وتاريخها”، موضحا أن “هذه الأزمة العارضة ميزت الخبيث من الطيب، وأظهرت معدن رجال القوات المسلحة، وأنهم لن يفرطوا في أمن البلد ولا في قياداته”.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف أن “القوات المسلحة لن تسمح بسقوط السودان أو انزلاقه نحو المجهول”، مشيرا إلى “التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار”.