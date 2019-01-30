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وسحب عشرات الأطنان

فضيحة غذائية تضرب أمريكا .. قطع دجاج بالمطاط

فضيحة غذائية تضرب أمريكا .. قطع دجاج بالمطاط
weam.co/570753
الوئام-متابعات

في فضيحة غذائية قامت السلطات الأمريكية بسحب أكثر من 16 طنا من قطع الدجاج “الناجتس”، بسبب مخاوف من احتوائها على مادة المطاط.

وقالت شركة “تايسون فودز” المتورطة في الواقعة، إن منتجاتها من قطع الناجتس قد تكون غير قابلة للأكل، ونصحت كل من يشتريها بإعادتها للمتاجر.

وفي بيان قالت الشركة الأميركية: “تواصل عدد من الزبائن مع الشركة وقالوا إنهم وجدوا قطع صغيرة من المطاط الأزرق في الناغتس، مما دفعنا لإطلاق عملية لسحب المنتجات من الأسواق”.

وأضاف البيان: “رغم أن القطع وجدت في عدد قليل من الأكياس، ولم تبلغ حتى الآن عن أي أضرار صحية، فإننا سحبنا 16329 كيلوغراما من الناغتس من الأسواق بداعي الحذر”.

وتعتبر شركة “تايسون فودز” من أضخم شركات إنتاج المأكولات في الولايات المتحدة، حيث وصلت مبيعاتها لـ40 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وسبق لشركة “بيردو فودز” أن استرجعت أكثر من 7 أطنان من قطع الناغتس، بسبب تضمنها الحليب المثير للحساسية.

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