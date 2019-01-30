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أمانة مكة المكرمة تٌكثف الرقابة على “مغاسل الملابس”

أمانة مكة المكرمة تٌكثف الرقابة على “مغاسل الملابس”
weam.co/570761
‏‫مكة المكرمة- الوئام - حجب العصيمي

كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الرقابة الميدانية على محلات مغاسل الملابس بمكة المكرمة بناطق بلدية جنوب مكة – وبلدية المعابدة الفرعية، حيث تم تنفيذ حملة رقابية على مغاسل الملابس أسفر عنها ضبط مخالفاتعدة، منها وجود غسالات متهالكة وملاحظة تدني في مستوى النظافة العام واستخدام منظفات غير آمنة، وجرى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وتركزت الحملة في الكشف عن مكونات المغاسل ومصادرة المياه ونظافة المحيط الخارجي والتأهيل الشامل للأرضيات والأسقف والتمديدات الصحية والكهربائية ومصادرة التالف من الآلات ومعدات الغسيل والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية و خلوهم من الأمراض إضافة إلى التأكد من حصول المغاسل على ترخيص لمزاولة النشاط واكتمال الإشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة حسب لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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