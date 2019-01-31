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من قبل إعلامي مشهور

“فيمتو سيسي” وحدة قياس جديدة مقترحة في مصر

“فيمتو سيسي” وحدة قياس جديدة مقترحة في مصر
weam.co/570777
الوئام-متابعات

قال الإعلامي و الرياضي المصري، عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً، إن مصر بحاجة لاختراع جديد لقياس وحدة «الفيمتو سيسي»، بحد قوله.

وقال «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الأربعاء، إن «السودان ستشهد انفراجة قريبة على يد الرئيس المصري، فالقاهرة قلب الوطن العربي في عهد السيسي ولن تتأخر عن الأشقاء السودانيين، وهنشوف العجب بعد تولي السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، فلو شفتوا معجزات السيسي في مصر فانتظروا معجزاته في أفريقيا».

وأضاف أن «الرئيس السيسي يواجه معارك أهل الشر الخايبة، عندهم حالة اكتئاب وغضب غير طبيعي، بقولهم روحوا مصحات نفسية للعلاج».

وأكد «مجاهد»: «والله العظيم مش قادرين نلاحق الرئيس، ما شاء الله سابق بالمجهود الضخم والإنجازات تحدث بكل لغات العالم، بجد محتاجين زويل جديد يخترع لنا وحدة قياس جديدة نسميها الفيمتو سيسي، رئيسنا أسرع من الثانية والفيمتو ثانية كل يوم في مكان وكل يوم في موقع وكل يوم فيه إنجاز جديد».

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