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سماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية
weam.co/570785
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة و المدينة المنورة وعسير والباحة وسماءً غائمةً جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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