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الإعتداء بالضرب عليهم وطرد الباقين بالقوة

الأمن الصيني يقتحم مسجداً ويعتقل المصّلين

الأمن الصيني يقتحم مسجداً ويعتقل المصّلين
weam.co/570788
بكين- الوئام:

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع متداول لعملية اقتحام قوات الامن الصينية لأحد المساجد . وبحسب الفيديو الذي اطلعت عليه “الوئام” فقد ظهر عناصر من قوات الأمن في الصين وهم يقتحمون مساجد بمقاطعة يونّان، وقيامها باعتقال عشرات المصلين، والإعتداء بالضرب عليهم وطرد الباقين بالقوة، بذريعة انها غير قانونية.

ووردت تقارير بان السلطات أغلقت تلك المساجد، فيما أشارت اخرى الى انها قامت بهدمها.

ومن الجدير ذكره أن نشطاء على الشبكات الاجتماعية كانوا وقد تداولوا من قبل مقاطع تُظهر قوات الأمن الصينية وهي تستخدم العنف في أثناء اشتباكها مع عدد من المصلين، رفضوا الانصياع وترك المسجد يأتي عنف القوات الصينية بعد أن اقتحمت 3 مساجد بمقاطعة يونّان، السبت 29 ديسمبر من العام 2018 المنصرم  وأجْلت مئات المصلين بالقوة، بعدما ادَّعت السلطات أنها غير قانونية.

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