تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على الباحة

الباحة- الوئام:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر إلى السابعة مساءً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد دايس أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.