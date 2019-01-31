محافظ المويه يدشن مجسم قصر الملك عبدالعزيز وخيمة التسوق

المويه - الوئام - حجب العصيمي

دشن محافظ المويه، قباس بن وصل الله الحارثي، الحديقة النموذجية، ودوار محافظة المويه، والنافورة الراقصة، ومجسم قصر الملك عبدالعزيز، وسط حضور عدد من القيادات ومسؤولي المحافظة.

المشروع يأتي امتدادا للمشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة وسط اهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اللذين تتركز توجيهاتهما بالاهتمام بمطالب أهالي المحافظة وضرورة رفع التوصيات بشأنها والحرص على توافق المطالب المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

كما قام المحافظ الحارثي بجولة داخل مهرجان الربيع بمحافظة المويه وافتتح خلالها خيمة التسوق المصاحبة للفعاليات حيث يشهد تفاعل الأسر المنتجة وحظي بكثافة توافد أهالي المحافظة.