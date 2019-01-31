استشاري: متقمص شخصيات المبدعين مريض نفسي

الباحة - الوئام - عايض آل ركبان:

أوضح الدكتور أحمد الأبوابي، استشاري الطب النفسي في جامعة الباحة، أن المرض العقلي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات، مبينا أن التخصصات الطبية (البشرية والبيطرية) تتقاطع في نظرياتها وتطبيقاتها فيما له علاقة بالجسد فيما يتميز الطب النفسي بأنه خاص بالإنسان، وتحفظ الأبوابي على ربط البعض بين الثقافة والإبداع وبين الأمراض النفسية.

وأكد استشاري الطب النفسي أن الثقافة مدخل هام لسعادة الإنسان وتحقيق الانسجام والتصالح بينه وبين نفسه والآخرين، لافتاً إلى أن المرضى النفسيون هم الدخلاء على الثقافة ومتقمصو شخصيات المثقفين ممن يهملون أحياناً العناية بأنفسهم أو بملابسهم أو يتعمدون أن يظهروا أنفسهم بصور تلفت الأنظار إليهم بأنهم مختلفون.

وأشار الأبوابي إلى أن بعض المبدعين يظهر بصورة لافتة وملامح خاصة ومنها رثاثة اللبس أو إطالة الشعر، إلا أنه لا يتعمد ذلك ويقع منه تصرفات عفوية بحكم أن ذهنه منشغل كلياً بالحالة الإبداعية.

فيما تداخل مع الأبوابي في محاضرته التي ألقاها في فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة، وقدمها مدير اللجنة الثقافية علي الرباعي، مع عدد من المثقفين منهم مديرة التوعية الصحية في صحة الباحة الأستاذة إيمان الغبيري، ومحمد صالح ناجم، وعبدالعزيز أبو لسه، والدكتور سعيد الجعيدي، والدكتور خالد أحمد، وعلي البيضاني، وعبدالرحمن مهدي.