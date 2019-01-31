روسيا تدعو واشنطن لسحب قواتها من منطقة التنف وتسليمها لدمشق

الوئام - وكالات

شددت روسيا، على مطالبتها الولايات المتحدة الأمريكية، سحب قواتها من منظقة التنف وتسليمها لدمشق، بشكل فوري وعاجل.

ورسميا، دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، واشنطن، لسحب قواتها من منظقة التنف بأسرع ما يمكن وتسليمها لدمشق.

وقالت زاخاروفا، اليوم، في مؤتمر صحفي: “ندعو واشنطن لسحب قواتها من منطقة التنف وتسليمها للسلطة السورية القادرة على الاهتمام بمواطنيها ونحن نرى أنها قادرة على فعل ذلك”.

وأضافت أن الأمم المتحدة تحضر في الوقت الحالي قافلة ثانية بالمساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان، يجري تنسيق جميع المعايير مع الحكومة السورية”.

وتابعت: “نأمل أن لا يسمح العاملون في مجال المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بتكرار أوجه القصور التي حدثت خلال القافلة الأولى في نوفمبر 2018، وأنهم سيؤمنون القافلة والنقل لتسليم وتوزيع الشحنات”.