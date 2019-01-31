“تداول” السعودية تطلق مؤشر”MT 30″ المشترك مع “MSCI” العالمية

الوئام - وكالات

أطلقت شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة MSCI المزود العالمي للمؤشرات، مؤشر MSCI TADAWUL 30 المشترك والمعروف بـMT 30.

ويتضمن المؤشر الجديد نحو 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تعد أكبرها حجما من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً.

وستتم إعادة موازنة المؤشر 4 مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهم ليعكس التغيرات في السوق على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر، بحسب ما ذكرته “تداول” في بيان.

وكانت “MSCI” و “تداول” أعلنتا خلال سبتمبر الماضي عن خطتهما لإنشاء مؤشر متداول مشترك. كما أعلنت MSCI أيضا عن تصنيف السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشرها للأسواق الناشئة خلال يونيو الماضي.