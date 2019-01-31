التعليقات: 0

ونحو 30 شركة مدرجة في السوق

“تداول” السعودية تطلق مؤشر”MT 30″ المشترك مع “MSCI” العالمية

“تداول” السعودية تطلق مؤشر”MT 30″ المشترك مع “MSCI” العالمية
weam.co/570824
الوئام - وكالات

أطلقت شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة MSCI المزود العالمي للمؤشرات، مؤشر MSCI TADAWUL 30 المشترك والمعروف بـMT 30.

ويتضمن المؤشر الجديد نحو 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تعد أكبرها حجما من حيث القيمة السوقية وأكثرها تداولاً.

وستتم إعادة موازنة المؤشر  4 مرات في العام، وقد يتراوح عدد الشركات من 25 إلى 35 سهم ليعكس التغيرات في السوق على أن يكون الحد الأقصى لوزن أي سهم هو 15% من إجمالي وزن المؤشر، بحسب ما ذكرته “تداول” في بيان.

وكانت  “MSCI” و “تداول” أعلنتا خلال سبتمبر الماضي عن خطتهما لإنشاء مؤشر متداول مشترك. كما أعلنت MSCI أيضا عن تصنيف السوق المالية السعودية كسوق ناشئة في مؤشرها للأسواق الناشئة خلال يونيو الماضي.

روابط ذات صلة

لجنة رئيسة للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية

لجنة رئيسة للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية

«تداول» تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الثالث 2018

«تداول» تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الثالث 2018

خالد الحصان: طرح شركة تداول لن يكون في 2018

خالد الحصان: طرح شركة تداول لن يكون في 2018

السوق المالية توافق على ادراج أدوات دين حكومية بــ4 مليارات ريال

السوق المالية توافق على ادراج أدوات دين حكومية بــ4 مليارات ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>