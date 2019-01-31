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عند 1319.54 دولار للأوقية

الذهب يقبع قرب ذروة 8 أشهر بفعل توقف مجلس الاحتياطي عن رفع الفائدة

الذهب يقبع قرب ذروة 8 أشهر بفعل توقف مجلس الاحتياطي عن رفع الفائدة
weam.co/570828
الوئام - وكالات

قبعت أسعار الذهب، اليوم، قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية،بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش. وكان سعر المعدن صعد إلى أعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1323.34 دولار يوم الأربعاء.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1318.60 دولار للأوقية وارتفع السعر الفوري للذهب 2.8% منذ بداية الشهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، أمس، لكنه قال إنه سيتحلى بالصبر في رفع تكاليف الاقتراض مجددا هذا العام في الوقت الذي أشار فيه إلى زيادة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية أخرى، بعدما أصدر مجلس الاحتياطي بيانه الذي يتسم بالحذر.

وعادة ما يرتفع الذهب بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة، الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1360.50 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير.

وانخفضت الفضة 0.5% إلى 16.01 دولار للأوقية، بعدما لامست 16.10 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2018.

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