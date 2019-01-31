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بعد توجيه وزير التعليم

“التعليم” تبدأ إيداع فروقات العلاوة السنوية

“التعليم” تبدأ إيداع فروقات العلاوة السنوية
weam.co/570831
الوئام - متابعات

بدأت وزارة التعليم، اليوم، إيداع فروقات العلاوة السنوية، لمنسوبيها، وذلك بعد تعثر إيداعها مع راتب شهر يناير 2019.

وشرعت إدارات تعليمية، منذ أمس، في إيداع فروقات العلاوة السنوية، والمبلغ المتبقي مها، وذلك بعد توجيه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بسرعة إيداعها في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وزارة التعليم كانت ضمن الجهات الحكومية، التي أودعت فروقات العلاوة السنوية لمنسوبيها الخاصة بشهر براتب يناير ناقصة، وجرى إضافة 6 أيام فقط، مما أثار ردود أفعال واسعة، ويتم مراجعتها من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، وتويه وزير التعليم بسرعة تعديل الخطأ وإيداعها في أسرع وقت.

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