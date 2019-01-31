دراسة: السجائر الإلكترونية أكثر فعالية في مساعدة المدخنين على الإقلاع

الوئام - وكالات

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة “Queen Mary” في لندن، عن أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية بمرتين تقريباً في مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين، وذلك عن طريق استخدام وسائل أخرى بديلة للنيكوتين، مثل اللاصقات والحبوب المحلاة والعلكة، حيث وجدت الدراسة التي مولها المعهد الوطني البريطاني للبحوث الصحية، وشملت قرابة 900 مدخن، أن نحو 18% من مستخدمي السجائر الإلكترونية أصبحوا غير مدخنين في غضون عام، مقابل 10% حاولوا الإقلاع باستخدام وسائل أخرى.

ووصف “ريتشارد ميتش” بجامعة ميشيجان بالولايات المتحدة، والذي أجرى دراسات حول السجائر الإلكترونية، والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة هذه الأنباء “بالرائعة لمدخني السجائر الذين يرغبون في التوقف عن التدخين” مبيناً أن هذا الدليل يُعتبر “مقنعاً”

ولا يُستخدم التبغ في السجائر الإلكترونية، إلا أنها تحتوي على سوائل “نيكوتين” يستنشقها المستخدم في شكل دخان، وتبيع شركات تبغ كبرى عديدة مثل “British American Tobacco” و”Imperial Brands” و”Japan Tobacco” السجائر الإلكترونية، ويعتبر العديد من خبراء الصحة استخدام السجائر الإلكترونية وسيلة فعالة في مساعدة المدخنين في الإقلاع عن التبغ، غير أن العلماء منقسمون بشأن فوائدها المحتملة على الصحة العامة.

ووجدت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في دورية “New England” الطبية أن تأثير السجائر الإلكترونية يُعتبر أكثر فاعلية مقارنة بما أشير إليه في دراسات سابقة، وأرجع الباحثون ذلك إلى إشراك مدخنين يلتمسون المساعدة، وتوفير الدعم المباشر لهم والسماح لمستخدمي السجائر الإلكترونية باختيار السوائل والنكهات.