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لأدنى مستوى في 3 أسابيع

حذر بالمركزي الأمريكي.. الدولار ينخفض واليورو يرتفع

حذر بالمركزي الأمريكي.. الدولار ينخفض واليورو يرتفع
weam.co/570855
واس - الوئام:

تراجع الدولار اليوم، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحلي بالصبر في زيادة أسعار الفائدة مجددًا، في تحرك دفع اليورو والدولار الأسترالي للارتفاع.
وانخفض الدولار لأدنى مستوى في ثلاث أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن غير المركزي الأمريكي نبرته.
واستفاد اليورو من انخفاض الدولار الذي طغى على المخاوف من ضعف النمو في منطقة اليورو. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1504 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، نحو 0.2 بالمئة لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 95.16. وكان المؤشر تراجع بالفعل 0.43 بالمئة الليلة الماضية. وزاد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7277 دولار أمريكي بعدما ارتفع 1.3 بالمئة أمس، وهو أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية منذ الرابع من يناير كانون الثاني.
وصعد الفرنك السويسري والين الياباني نحو 0.15 بالمئة لكل منهما مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغا 108.87 و0.9923 على الترتيب. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3157 دولار أمريكي.

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