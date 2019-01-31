تخصصي العيون يتصدر المنشآت الصحية في الاتصال التفاعلي

الرياض- الوئام:

تصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018 من بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في المملكة، محققاً المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

وكرمت وزارة الصحة المستشفى في الحفل الذي نظمته بمنظقة المدينة المنورة نظير تميزه في خدمة المراجعين حيث حقق نسبة رضا تجاوزت 95% .

وأكد الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله ثم بجهود جميع العاملين.

وأكد أن فلسفة وثقافة العمل التي انتهجها المستشفى تركز على أن النجاح والتميز ليس في تقديم الخدمة فقط وإنما أن ننصت ثم نطور خدماتنا باستمرار وفقاً لآاراء وملاحظات مراجعينا..ولله الحمد حصدنا ثمار ذلك بتحقيق المركز الأول في مؤشر الأداء العام لمركز الاتصال التفاعلي لعام 2018.

واضاف الراجحي أن الزملاء في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تعاهدو على الاخلاص في العمل واحتساب الاجر والثواب من الله اولاً وأن العمل امانة لذلك خدمة المريض هي التزام وحرصنا على الانتقال من ” انا ” الى ” نحن” ومن عمل الفرد الى الفريق وابتكار الحلول والافكار في اداء العمل ومواكبة خطة التحول الوطني لنصل إلى أن نكون افضل فريق في أفضل بيئة عمل لنقدم أفضل خدمة لمراجعينا.

وشدد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على أن الالتزام المستمر بتطوير وتأهيل موظفينا في مختلف المجالات ومنها الدورات المتخصصة في فنون الاتصال والتعامل مع المرضى وإدارة ضغوط العمل ساهمت بشكل كبير في تطوير ادائنا.

إضافة إلى حرصنا الدائم أن يكون العمل ثقافة وأن يكون المستشفى بيئة سعيدة يستمتع الجميع في التواجد فيها.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة للاهتمام الكبير بتحسين تجربة المريض وتوفير الرعاية التخصصية المميزة في المستشفى الذي يعد المرجع في طب وجراحة العيون بالمملكة ويستقبل قرابة ربع مليون مريض سنوياً.

بالإضافة إلى التطوير النوعي في خدمة المرضى، فقد نفذ المستشفى برامج التعاون الطبي مع الشؤون الصحية بمناطق المملكة والتي يتم من خلالها إرسال أطباء للكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بمناطقهم.

وأسهم المستشفى كذلك بتخريج كفاءات وطنية لسد الحاجة في جميع مناطق المملكة، وذلك بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامج تدريب أطباء العيون في برنامجي الزمالة والطبيب المقيم.

كما يولي المستشفى اهتماماً كبيراً بالأبحاث الطبية حيث يعد الأول على مستوى الدول العربية في عدد الأبحاث الخاصة بطب العيون.