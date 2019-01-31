رئيس وفد حجاج تنزانيا يشيد بجهود الحكومة في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة- الوئام:

التقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بجدة، رئيس مكتب شؤون حجاج تنزانيا السيد عبد الله طالب عبد الله، والوفد المرافق له، في إطار بحث تنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج استعدادًا لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية تنزانيا.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن استراتيجيات وخطط الوزارة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كافة مكاتب شؤون الحجاج، والأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة الحجاج، لتحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

بدوره أعرب رئيس وفد حجاج تنزانيا عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الرعاية والاهتمام بالحج والحجاج، مضيفًا أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن هي محل تقدير العالم الإسلامي أجمع.