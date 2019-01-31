توقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل 50 صالة سينما حول المملكة

الرياض- الوئام:

وقّع رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبدالله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة المالكة لشركة هامات العقارية فؤاد الراشد، اليوم الخميس عقد شراكة في مجمعات تجارية مختلفة لافتتاح سينما AMC في عدة مدن كجزء من إستراتيجية شركة مشاريع الترفيه السعودية لقطاع السينما في التوسع الجغرافي وتشغيل 50 صالة سينما على أعلى المعايير في أغلب مناطق المملكة بحلول 2030 وذلك في إطار توجهها لتوسيع انتشار دور السينما حول المملكة.

وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال السنتين القادمتين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية حاجات سكان وزوار المملكة في توفير حاجاتهم وخياراتهم الترفيهية لقضاء أوقات سعيدة وتطوير قطاع الترفيه في المملكة عبر القطاعات الإستراتيجية الأخرى للشركة وفي مقدمتها قطاع المجمعات الترفيهية.

وستشتمل هذه المجمعات الترفيهية على مساحات مفتوحة وواسعة من الترفيه المصمم بعناية والواقعة في وسط المدن الكبرى.

وتعد شركة هامات العقارية الذراع التشغيلية لشركة أصالة القابضة من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة الأملاك في المملكة وتدير حالياً أكثر من (25) مركزا تجاريا من أرقى وأضخم المراكز التجارية في المملكة.

يذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية كانت قد أعلنت عن أول موقع لأول مجمع في مطلع هذا العام في مدينة الرياض.