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مسلحان يتهجمان على مدرسة للاعتداء على طلاب في تثليت

مسلحان يتهجمان على مدرسة للاعتداء على طلاب في تثليت
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تحقق الجهات الأمنية في حادث اقتحام اثنين مسلحين مجمع تعليمي في محافظة تثليث تسببا في إثارة الذعر والخوف لمنسوبيه.

وقال المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي، إن هجوم المسلحين كان في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، على مجمع القيرة التعليمي التابع لمكتب التعليم في تثليث مضيفا: أحدهما كان يحمل مسدسا والآخر سكينا.

وأضاف أن الاثنين المسلحين حاولا إيقاع الأذى بطلاب وقعت بينهما خصومة، لافتًا إلى أنهما بحثا عن الطلاب ولم يجدوهم، ونتيجة التصرف السريع لقائد المدرسة وأحد المشرفين التربويين الذي كان يزور المدرسة حينها لم يحدث أي مكروه.

 

 

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